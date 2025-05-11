يسرا اللوزى: «لام شمسية» كسر حاجز الصمت حول قضية التحرش بالأطفال.. وأعاني اكتئابًا حادًا منذ نهاية المسلسل لم أتعاف منه (حوار)

>> المسلسل صرخة اجتماعية وإنسانية تهم كل بيت ومحطة فارقة فى مسيرتى الفنية

>> «لام شمسية» هدفه الأساسى إحداث وعى مجتمعى تجاه قضية حساسة

>> التحرش بالأطفال يحدث فى كل الطبقات وموجود فى كل مكان ومعظم الضحايا التحدث

>> كريم الشناوي «قائد حقيقي» يعرف كيف يدير فريقه بذكاء ومهنية عالية

>> الانتقادات للعمل شيء طبيعي لأن هناك أناسًا لا يستطيعون النظر فى المرآة

>> مشكلتنا أننا نتخيل المتحرش شخصًا شريرًا فى شكله لكنه غالبًا من دائرة الثقة

بوستر مسلسل لام شمسية





أداء صادق، روح استثنائية، بجانب ظهور مميز ضمن أحداث مسلسل «لام شمسية»، أظهرته يسرا اللوزي، خلال العمل الذى احتل مواقع التواصل الاجتماعى خلال شهر رمضان، بسبب أهمية القضية التى تناولها العمل، وهى التحرش بالأطفال، بالرغم من عدم حديثها إلا فى مشاهد قليلة فى الحلقة النهائية، إلا أن شخصية «رباب»، التى عانت من تصرفات زوجها طوال فترة معرفتها به، كانت سببًا كافيًا لدخولها فى صدمة عصبية.

كشفت الفنانة يسرا اللوزى فى حوار مع «فيتو» عن خوفها الشديد من المشاركة فى مسلسل «لام شمسية»، الذى جعل الجميع يراقبون بقلق ما يتعرض له الأطفال،

كما تحدثت عن صعوبات العمل وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال واصفة المسلسل بأنه كان أشبه بصرخة اجتماعية وإنسانية فى كل بيت وكل أسرة..وإلى نص الحوار:

*بداية، كيف كانت ردود الأفعال حول مسلسل «لام شمسية»؟

مسلسل «لام شمسية» تلقيت عليه آلاف التعليقات وردود الأفعال، الجميع أشادوا بدور العمل فى توعية المجتمع، شخصية «رباب» أعتبرها من أهم وأفضل الشخصيات التى قدمتها، وفى بداية الأمر كنت متخوفة بشكل كبير من حجم ردود الفعل، خاصة بعد متابعة التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتى لم تكن دائمًا مريحة أو متوقعة، لكنها، ومع مرور الوقت، شعرت بأن العمل حقق الغاية الأسمى منه.

*هل هناك غرض معين من تقديم مثل هذا العمل؟

«لام شمسية» هدفه الأساسى كان إحداث وعى مجتمعى تجاه قضية حساسة مثل التحرش بالأطفال، لأن هذا الأمر يحدث فى كل الطبقات، وموجود فى كل مكان، وهناك أطفال كثيرة يخافون من التحدث فى هذا الأمر، فكان العمل بمثابة جرس إنذار، وكان لا بد أن ندق ناقوس الخطر، لأن التحرش أصبح ظاهرة متفشية فى المجتمع، ولذا اعتبر المسلسل صرخة اجتماعية وإنسانية في كل بيت.

*كيف ترين مسلسل «لام شمسية» فى التاريخ الفنى ليسرا اللوزي؟

العمل جعلنى أحرص حرصًا شديدًا على اختياراتى الفترة المقبلة، وشكل واحدة من أكثر التجارب الفنية خصوصية واستثناءً وتأثيرًا.

*بعد عرض العمل، وجدنا حالات كثيرة تتحدث عن تعرض أبنائهم للتحرش، هل ترين أن العمل حقق النجاح المرجو منه؟

العمل حقق النجاح المرجو منه بالفعل، واستطاع أن يكسر حاجز الصمت حول قضية التحرش بالأطفال، فكان الأمر مثل الماء الراكد، واستطاع العمل أن يحركه، ويكون هناك تحرك إيجابى من الأهالى فى مثل هذه القضايا والمواقف، لأن هذا الملف شائك بطبعه.

*ماذا عن صعوبات العمل بالنسبة لك؟

شخصية «رباب» لم تكن سهلة على الإطلاق، فالدور مركب، وبه صعوبات كثيرة، ومجهود كبير سواء نفسيًا أو بدنيًا. الدور شكّل لى تحديًا نفسيًا وعاطفيًا شديد الصعوبة، إذ تطلب منى أن أتعمق داخل مشاعر مكبوتة ومكسورة فى شخصية صامتة نسبيًا، لا تعتمد على الكلمات بقدر ما تعتمد على التعبير البصرى واللغة الصامتة، وهذا تحدٍّ كبير للممثل.

*هل تركت الشخصية أثرًا فى يسرا اللوزي؟

لم أستطع التخلى عن شخصية «رباب»، وكانت ملازمة لى حتى فى المنزل، فقد تركت أثرًا كبيرًا فى نفسي، وهذا لأن طبيعة الدور كانت موجعة جدًا، فيها صدمة وخوف وكسرة لا تزول بسهولة، وبعد انتهاء التصوير، وجدت نفسى أعانى من اكتئاب حاد، أحاول التعافى منه حتى الآن.

*هل كان هناك تردد فى قبول الدور؟

أنا لم أتردد لحظة فى قبول الدور، بل خفت منه فقط، وكنت أرغب فى التعاون مع كريم الشناوي، خاصة وأن له طريقة مميزة فى العمل، وصفته بأنه «قائد حقيقي» يعرف كيف يدير فريقه بذكاء ومهنية عالية، ويستطيع استخدام لغة السينما بمهارة.

*لكن العمل لم يسلم من الانتقادات، كيف ترين هذا؟

الانتقادات التى تعرض لها العمل شيء طبيعي، لأن هناك أناسًا لا يستطيعون النظر فى المرآة، مشكلتنا أننا نتخيل المتحرش شخصًا شريرًا فى شكله، لكن الواقع مختلف، وغالبًا ما يكون من دائرة الثقة، المسلسل كان محاولة جريئة لكشف هذا الجانب المظلم.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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