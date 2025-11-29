طارق العوضي: انتخابات النواب لا تليق بمصر وعار الخروقات يُلاحق المجلس

18 حجم الخط

وصف المستشار طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي، انتخابات مجلس النواب لعام 2025 بأنها لا تليق بمصر ولا بشعبها، مشددًا على ضرورة التدخل لحل هذا المجلس، حتى لا يُلاحقه عار الخروقات والمخالفات الانتخابية التي تم توثيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية.

العوضي يربط بين روعة افتتاح المتحف المصري الكبير وفشل العملية الانتخابية الحالية

وأوضح أن مصر أمام مشهدين متناقضين: مشهد يليق بها، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي لاقى تقديرًا داخليًا وخارجيًا، ومشهد لا يليق بها، وهو انتخابات مجلس النواب 2025 التي شهدت خروقات جسيمة، قائلًا: "هذا المشهد في الحقيقة لا يليق بمصر ولا يليق بالقيادة السياسية".

توثيق الرشاوى والخروقات الانتخابية: انتخابات النواب لا تعكس إرادة الشعب الحقيقية

وانتقد العوضي، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ في قناة “الشمس” المخالفات التي شملت تقديم الرشاوى الانتخابية و"البونات" المصورة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تؤثر على إرادة الناخبين وتجعل نتائج الصناديق غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.

وأكد أن ما حدث يُعد جرائم يُعاقب عليها القانون، بما في ذلك الاستبعاد من الترشيح أو التهديد بالسجن.

دعوة لإلغاء الانتخابات بالكامل. السيسي يملك صلاحية حل مجلس النواب دون خلق فراغ تشريعي

ودعا العوضي إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب بالكامل، مشيرًا إلى أن التكلفة المترتبة على الصرف الثاني أعلى بكثير من أي خسارة، وأن الدستور يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة حل المجلس والدعوة لاستفتاء شعبي على هذا الحل، مؤكدًا أن ذلك لن يترك فراغًا تشريعيًا ويضمن استعادة ثقة المواطنين.

انتقادات شديدة لاختيار المرشحين ووظيفة البرلمان الحقيقية

انتقد العوضي اختيار المرشحين الحاليين للمجلس، موضحًا أن البرلمان هو أهم كيان وسيط بين المواطن والسلطة، ووظيفته الأساسية هي استشعار نبض الشعب ونقل مشكلاته للحكومة، وليس مجرد اختيار أشخاص يتغيبون عن الجلسات أو لديهم أعمال خاصة لا علاقة لها بالتشريع.

