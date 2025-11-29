السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

طارق العوضي: انتخابات النواب لا تليق بمصر وعار الخروقات يُلاحق المجلس

طارق العوضي: انتخابات
طارق العوضي: انتخابات النواب لا تليق بمصر، فيتو
18 حجم الخط

وصف المستشار طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي، انتخابات مجلس النواب لعام 2025 بأنها لا تليق بمصر ولا بشعبها، مشددًا على ضرورة التدخل لحل هذا المجلس، حتى لا يُلاحقه عار الخروقات والمخالفات الانتخابية التي تم توثيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية.

العوضي يربط بين روعة افتتاح المتحف المصري الكبير وفشل العملية الانتخابية الحالية

وأوضح أن مصر أمام مشهدين متناقضين: مشهد يليق بها، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي لاقى تقديرًا داخليًا وخارجيًا، ومشهد لا يليق بها، وهو انتخابات مجلس النواب 2025 التي شهدت خروقات جسيمة، قائلًا: "هذا المشهد في الحقيقة لا يليق بمصر ولا يليق بالقيادة السياسية".

توثيق الرشاوى والخروقات الانتخابية: انتخابات النواب لا تعكس إرادة الشعب الحقيقية

وانتقد العوضي، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ في قناة “الشمس”  المخالفات التي شملت تقديم الرشاوى الانتخابية و"البونات" المصورة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تؤثر على إرادة الناخبين وتجعل نتائج الصناديق غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب. 

وأكد أن ما حدث يُعد جرائم يُعاقب عليها القانون، بما في ذلك الاستبعاد من الترشيح أو التهديد بالسجن.

دعوة لإلغاء الانتخابات بالكامل. السيسي يملك صلاحية حل مجلس النواب دون خلق فراغ تشريعي

ودعا العوضي إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب بالكامل، مشيرًا إلى أن التكلفة المترتبة على الصرف الثاني أعلى بكثير من أي خسارة، وأن الدستور يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة حل المجلس والدعوة لاستفتاء شعبي على هذا الحل، مؤكدًا أن ذلك لن يترك فراغًا تشريعيًا ويضمن استعادة ثقة المواطنين.

انتقادات شديدة لاختيار المرشحين ووظيفة البرلمان الحقيقية

انتقد العوضي اختيار المرشحين الحاليين للمجلس، موضحًا أن البرلمان هو أهم كيان وسيط بين المواطن والسلطة، ووظيفته الأساسية هي استشعار نبض الشعب ونقل مشكلاته للحكومة، وليس مجرد اختيار أشخاص يتغيبون عن الجلسات أو لديهم أعمال خاصة لا علاقة لها بالتشريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق العوضي العوضي انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي حل مجلس النواب حبس متحرش الموتوسيكل

مواد متعلقة

ما هي الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025؟

ناجى الشهابي: استجابة الرئيس السيسي للنداءات تؤكد حماية إرادة الشعب ونزاهة الانتخابات

العوضي: كلام الرئيس بشأن الانتخابات يؤسس لمرحلة جديدة قوامها الاحتكام لإرادة الشعب

السيسي لـ الهيئة الوطنية: إلغاء مرحلة الانتخابات في حالة تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس 2-1 في الشوط الأول

بالمساحة والأرقام، أكبر 6 مساجد في مصر والسعودية

الأوقاف: رصدنا 43 سلوكًا سلبيًا، وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير بالمجتمع

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالمساحة والأرقام، أكبر 6 مساجد في مصر والسعودية

ما حكم إجهاض الجنين المشوه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية