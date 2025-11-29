ضبط دقيق مدعم ولحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على أسواق قرى ومدن الفيوم، بهدف السيطرة على مايطرح من سلع للتداول، ومنع طرح سلع مهربة أو مجهولة المصدر، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من تحرير 33مخالفة للمخابز مابين تصرف في حصة الدقيق وإنتاج ناقص الوزن ومخالفة للمواصفات، كما حررت 54 مخالفة تموينية متنوعة لقطاع الأسواق والمحال التجارية، كما تمكنت الحملة من التحفظ علي 350 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله خارج مخابز منظومة الخبز، 200 زجاجة مشروب شعير منتهية الصلاحية، 31 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، و75 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

