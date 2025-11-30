الأحد 30 نوفمبر 2025
محافظات

ضبط 1850 كيلو سماد زراعي مدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على مخازن الأسمدة الزراعية، ومحلات بيع البذور والمبيدات والمخصبات الزراعية، بهدف السيطرة على ما يطرح في الأسواق من سلع للبيع، ومنع السلع المهربة أو مجهولة المصدر من التداول.

نتائج الحملة على محلات الأسمدة الزراعية

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من ضبط  20 شيكارة سماد زراعي كيماوي مدعم ومحظور تداوله خارج البطاقات الزراعية بأحد محلات الاعلاف، زنة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالي وزن 1000 كيلو، كما تم ضبط  17 شيكارة سماد زراعي مخصص للجمعيات الزراعية، ولا يصرف إلا بموجب البطاقات الزراعية بمخزن محل للأعلاف، زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي وزن 850 كيلو.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المخالفات اللازمة، وأحيلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ضبط دقيق مدعم ولحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي في حملة تموينية بالفيوم

ضبط 132 رأس بتلو مذبوحة خارج المجازر في حملة تموينية بالفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات مستمرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط أسواق المحافظة.

الفيوم الاسواق والمحال التجارية الأسمدة الزراعية التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء تم التحفظ علي المضبوطات محافظة الفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

