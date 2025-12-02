معاينة المكان والاستماع للشهود، قرارات عاجلة بعد انهيار سقف جراج على سيارة أرملة إسماعيل الليثي

18 حجم الخط

تباشر نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة سقوط سقف جراج عقار بمنطقة إمبابة، على عدد من السيارات من بينهم سيارة شيماء سعيد، أرملة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، بالإضافة إلى 5 سيارات أخرى، لكشف سبب الانهيار.

وأجرت جهات التحقيق معاينة للجراج، والسيارات المتضررة من الانهيار، كما تم الاستماع لأقوال أصحابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

انهيار سقف جراج على سيارة إسماعيل الليثي

وكشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب إسماعيل الليثي، عن أزمة جديدة تعرضت لها مؤخرا، وهي تحطم سيارتها الخاصة بعدما سقط عليها السقف الخرساني الخاص بجراج المنزل الذي تقيم به.

ونشرت شيماء مقطع فيديو من داخل الجراج، وأكدت خلاله أن تلك السيارة هي الشيء الوحيد الذي كانت تمتلكه بعد رحيل زوجها، وكانت تساعدها في الإنفاق على أطفالها، إلا أنها فوجئت بانهيار سقف العمارة التي تقيم بها بمنطقة الهرم، على سيارتها وخمس سيارات أخرى، وتسبب ذلك في تحطمهم بشكل كامل

من جانب آخر عبّرت الفنانة هند عاكف عن غضبها الشديد من انتشار شائعة تزعم زواجها سرًا من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها، وتمثل إساءة واضحة لها ولأسرة الفنان الراحل.



وأوضحت أن علاقتها بالمطرب إسماعيل الليثي لم تتجاوز حدود الزمالة قائلة: “إسماعيل الليثي زميل فاضل وأخ محترم.. كنت بلتقيه فقط في حفلات أو عزاءات، غير كده مفيش أي علاقة”.

هند عاكف ردا على شائعة زواجها من إسماعيل الليثي: “عيب قوي”

وانتقدت هند عاكف، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس” توقيت إطلاق الشائعة عقب وفاة الفنان مباشرة قائلة: “عيب قوي الراجل لسه ميت وتطلع إشاعات تسيء لزوجته وأسرته.. ذنبنا إيه نتجرح بالشكل ده؟”.

