الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض أطفال مدرسة سيدز

المتهمين في قضية
المتهمين في قضية سيدز، فيتو
18 حجم الخط

تسلمت النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي للمتهمين بهتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز بالسلام.

وتبين من التقرير العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين بملابس بعض المجني عليهم.
المتهمون استدرجوا المجني عليهم باللهو.

واستمع فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، لأقوال الأطفال الخمسة المجني عليهم وذويهم –بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملًا بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.

وقد خلصت النيابة إلى  تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض، بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة بعيدا عن كاميرات المراقبة، وبمنأى عن الإشراف؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم وتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما يبث الرعب في أنفسهم ويحول  دون إبلاغ ذويهم عن الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة مدرسة سيدز بالسلام السلام نيابة شرق القاهرة

مواد متعلقة

النيابة العامة تكشف متهمين جددا بواقعة هتك عرض أطفال بمدرسة سيدز

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

حلمي طولان يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

تفاصيل طرح شقق مدينتي ضمن مبادرة بيتك في مصر

تعرف على نقاط صلاح، كاف يعلن نتائج تصويت أفضل لاعب في أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل المشكلات

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads