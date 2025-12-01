تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض أطفال مدرسة سيدز

18 حجم الخط

تسلمت النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي للمتهمين بهتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز بالسلام.

وتبين من التقرير العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين بملابس بعض المجني عليهم.

المتهمون استدرجوا المجني عليهم باللهو.

واستمع فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، لأقوال الأطفال الخمسة المجني عليهم وذويهم –بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملًا بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.

وقد خلصت النيابة إلى تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض، بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة بعيدا عن كاميرات المراقبة، وبمنأى عن الإشراف؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم وتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما يبث الرعب في أنفسهم ويحول دون إبلاغ ذويهم عن الواقعة.

