رفع درجة الاستعداد والتأهب للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع المراكز والمدن، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أي تأثيرات محتملة للتقلبات الجوية، يأتى ذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، باحتمالية تعرض محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة الشدة على بعض المناطق.

التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار حالة الجاهزية والاستنفار التام، والتواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، مع تمركز المعدات والآلات وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو مطالب للمواطنين، خاصة ما يتعلق بسوء حالة الطقس وتجمعات مياه الأمطار.

الانعقاد الدائم لغرف العمليات

شددت محافظ البحيرة، على ضرورة التنسيق الكامل بين غرف العمليات وإدارة الأزمات والكوارث، والوحدات المحلية، وشركة المياه، وشركات الكهرباء والصرف الصحي، والحماية المدنية لضمان التعامل الفوري والفعّال مع أي طارئ.

كما وجهت باتخاذ كافة التدابير اللازمة ومنها الانعقاد الدائم لغرف العمليات بالمراكز والمديريات بمحافظة البحيرة على مدار 24 ساعة، وربطها بوحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة لتلقي البلاغات والتعامل معها فورًا والتأكد من الجاهزية الكاملة لمعدات شفط المياه والسيارات المجهزة للتدخل السريع، ومراجعة معدات الإغاثة والطوارئ للتدخل الفوري.

