عدد الأصوات ومنع المرشح من حضور الفرز، حيثيات إلغاء انتخابات النواب 2025 بالدائرة التاسعة بالبحيرة

أودعت المحكنة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء انتخابات الدائرة التاسعة بالبحيرة – كوم حمادة، وإعادة الانتخابات بها.

وذكرت المحكمة اسم المدعي: أحمد باسم عبدالفتاح محمد مبروك البري – رقم الطعن: 6090 لسنة 72 ق.ع.

وجاء بأسباب الطعن

وجاء بأسباب الطعن، إعلان النتيجة بحصول الطاعن على 13170 صوتًا وبما لا يتناسب البتة مع الأعداد الغفيرة التي اقترعت لصالحه، ووقائع تسويد بطاقات اقتراع، وتسويدها لأشخاص خارج البلاد، ومنع المرشح من حضور عملية الفرز، والامتناع عن تسليم محاضر الفرز النهائية للوكلاء، وإلإعلان عن نتيجة مجمعة دون إظهار نتائج اللجان الفرعية أو تسليم محاضرها، والتصويت العلني والجماعي في لجنة النجيلة رقم 64 بالدائرة.

حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب

وتابعت حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت محضر فرز واحد ومحضرًا آخر غير مكتمل البيانات من محاضر إجراءات فرز الصناديق الفرعية البالغ عددها 96 محضرًا (نموذج 11 ن فردي).

مما يعتبر نكولًا من جانب الهيئة عن تقديم المستند الوحيد المؤثر الذي يمكن من خلاله إعمال رقابة المحكمة للوقوف على صحة نتائج تجميع الأصوات التي حصل عليها الطاعن والمترشحون الآخرون لخوض جولة الإعادة.

