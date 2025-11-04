إجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة ميكروباص اصطدمت بسيدة وطفلها بالجيزة

تجري نيابة الوراق تحقيقات موسعة في إصابة سيدة وطفلها البالغ من العمر 5 سنوات، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهما أثناء عبورهما الطريق.

وأمرت النيابة بالتحفظ على سائق السيارة، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

إصابة أم وطفلها في حادث طريق

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة الأم وطفلها، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكشفت التحريات أن سيارة ميكروباص صدمتهما أثناء عبورهما الطريق، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الحادث، وجارٍ التحقيق معه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

