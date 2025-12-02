الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

استشهاد فلسطينيين في غزة والضفة، والاحتلال الإسرائيلي يحول مياه الشرب إلى سلاح حرب

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد الفتى مهند طارق محمد الزغير (17عاما) برصاص الاحتلال قرب منطقة ابو دعجان بمدينة الخليل".

كما أعلن مستشفى العودة استشهاد شاب فلسطيني آخر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الخط الأصفر شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

تحذيرات أممية

 من جهة أخرى، أكد المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في الأمم المتحدة بيدرو أروخو أغودو، أن "الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 90% من محطات المياه في غزة، وأن المياه تحولت إلى سلاح لتعطيش أهالي غزة عبر قطع الإمدادات ومنع دخول الوقود لتنقيتها".

 

تلوث المياه

وبحسب صفحة "غرفة العمليات المشتركة" على "تليجرام"، قال أغودو: "يهدد تلوث المياه آلاف العائلات بخطر الإصابة بالكوليرا"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار لم يوقف استمرار الوضع الكارثي في غزة".

واضاف: "لا تزال أجزاء واسعة من البنية التحتية المائية مدمرة، ما يجعل توفير المياه الصالحة للشرب أمرا بالغ الصعوبة".

