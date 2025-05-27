مئات الإصابات وعشرات الوفيات، تفشي الكوليرا في دولة عربية ومطالبات بإعلان الطوارئ

وصل تفشي وباء الكوليرا في السودان إلى مستويات مثيرة للقلق بعد تسجيل مئات الإصابات وعشرات الوفيات في 4 ولايات رئيسية.

تفشي وباء الكوليرا في السودان

كانت العاصمة الخرطوم في مقدمة الولايات التي سجلت انتشار الوباء، إضافة إلى ولايات الجزيرة وسنار وشمال كردفان، بينما تعالت أصوات تطالب بإعلان الطوارئ الصحية العاجلة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء.

ففي أم درمان، توفى 40 طفلا خلال أيام وسط مشاهد صادمة في مراكز العزل، حيث ينام المرضى على الأرض، كما أُبلغ عن حالات وفاة في بلدة جبل أولياء جنوبي الخرطوم، فيما انتقد متطوعون تقاعس السلطات الصحية وما تتعرض له جهود الإغاثة من عراقيل.

عن تلوث مصادر المياه

وفي سنار، ارتفع عدد الإصابات إلى 51 حالة بينها 5 وفيات، كما انتشر الوباء في عدد من الأحياء وسط تقارير عن تلوث مصادر المياه.

كما تم تسجيل 20 وفاة في مدينة الرهد بشمال كردفان، و40 إصابة و5 وفيات في قرية أخرى شرق المدينة.

وأشار موقع "دبنغا السودان" إلى قول رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك أن الوضع الصحي أصبح كارثيا، داعيا لتدخل دولي عاجل وخاصة من قبل منظمة الصحة العالمية.

تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا

وفي ولاية الجزيرة، حذرت لجان مقاومة مدني من تفشي الكوليرا وحمى الضنك في الولاية في ضوء نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية، بينما دعا محامو الطوارئ إلى إعلان الطوارئ الصحية، وإنشاء مراكز علاج، وتحسين الصرف الصحي، وتنظيم حملات توعوية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تدخلات سياسية أو أمنية.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميليشيا قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.

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