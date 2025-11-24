18 حجم الخط

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، التوسع في مناطق الخط الأصفر بقطاع غزة عبر تحريك المكعبات الإسمنتية نحو العمق، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل التوسع في مناطق الخط الأصفر بقطاع غزة

وقبل عدة ساعات شن الاحتلال 10 غارات جوية داخل الخط الاصفر شرقي مدينة خان يونس الى جانب عمليات نسف وقصف مدفعي شرقي رفح جنوبي القطاع

وقالت مصادر صحفية فلسطينية ان الاحتلال استهداف ايضا منطقة التعليم ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما يعيش سكان القطاع أزمة إنسانية متفاقمة حيث يواصل جيش الاحتلال استهداف المرافق المدنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية للسكان.

وقالت وكالة الأونروا إن سياسة التجويع مستمرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى أزمات أخرى خاصة بخدمات التعليم والصحة والتمويل، بسبب العجز في ميزانية الوكالة وأثرها على خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

