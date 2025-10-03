الجمعة 03 أكتوبر 2025
سامح حسين: لا مشاهد مثيرة للجدل في فيلم "استنساخ"

سامح حسين
سامح حسين

 كشف الفنان سامح حسين، خلال ندوته بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، عن ملابسات الجدل المثار حول فيلمه الجديد "استنساخ"، نافيًا ما تم تداوله بشأن احتواء الفيلم على مشاهد خلافية قبل عرضه على الرقابة.

وأكد أن السيناريست عبد الرحيم كمال لم يعترض على "مشهدين كاملين" كما أشيع، بل اقتصرت ملاحظاته على لقطتين فقط داخل العمل.

على الجانب الآخر كان أثار فيلم "استنساخ" للفنان سامح حسين، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول أنباء عن احتوائه على مشاهد وموضوعات مثيرة للجدل قبل عرضه على الرقابة على المصنفات الفنية. 

وتضمنت الأنباء اسم السيناريست عبد الرحيم كمال، حيث زعم البعض أنه اعترض على مشهدين كاملين داخل الفيلم، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العمل ومحتواه.

وفي ظل هذا الجدل، جاء توضيح سامح حسين خلال مشاركته بندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، لوضع حد للتكهنات وتصحيح ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة.

