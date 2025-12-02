القاهرة تبدأ كتابة شهادة وفاة "التكاتك"، السماح بسيره بالطرق الفرعية وحظره بالمحاور الرئيسية والقاهرة الخديوية، ودراسة لاستبداله بسيارات بديلة على خطى الجيزة

18 حجم الخط

بالرغم من أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق أصدر قرارا بحظر سير التوكتوك فى عواصم المحافظات والمدن والمحاور الرئيسية والمناطق الحضرية مع اقتصار سيره بين القرى وبعضها البعض والطرق الجانبية فى عام 2018 مع فتح التراخيص لسيارات المينى فان لتكون بديلا عنه، إلا أنه حتى الآن لم يحظى القرار بالتنفيذ، فبعد مرور 7 سنوات مازال التوكتوك يفرض سيطرته بالشوارع حتى مع قرار إيقاف استيراد قطع الغيار الخاصة به.

وفى محاولة لمواجهة التوكتوك،جدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرار وزير التنمية المحلية حيث أصدر قرارًا لحظر تسيير مركبات التوك توك في كافة الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة، على أن يقتصر تسييرها على الطرق الفرعية في المحافظة، كما قرر حظر سير التوكتوك بالقاهرة الخديوية وذلك بالتزامن مع صدور قرار بمصادرة الاسكوتر الكهربائى، حفاظا على المظهر الحضاري للعاصمة.

دليل بالطرق الممنوع سير التوكتوك بها

وطالب الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة رؤساء الأحياء إعداد بيان بكافة الطرق الرئيسية التي يمتنع على التوك توك السير فيها في نطاق الحى، لتكون بمثابة دليل تلتزم به الحملات أثناء مباشرة أعماله مشددا على كافة رؤساء الأحياء التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة.

حظر سير التوكتوك بالقاهرة

وأضاف قرار محافظ القاهرة أنه دون الإخلال بما أقره قانون المرور من إجراءات وعقوبات فعلية، يتم استيداء مقابل إيواء وحراسة بقيمة ١٥٠٠ جنيه، فضلًا عن استيداء ذات القيمة كمقابل رفع ونقل تلك المركبات ولحين اتمام الإجراءات القانونية المقررة بشأنها وقبل تسليم المركبة حال انتهاء الإجراءات لذلك، على أن يتم توريد الحصيلة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية.

وأكد محافظ القاهرة على أن يقوم كل حي بإعداد محضر يومي بنتائج أعمال الحملات، على أن يتم عرضه على نائب المحافظ للمنطقة، تمهيدًا لعرض تقرير دوري أسبوعي متكامل بشأن أعمال الحملات في المنطقة على محافظ القاهرة.

استبدال التوكتوك بسيارات بديلة

ولكن بعد أن أعلنت محافظة الجيزة استبدال التوكتوك بسيارات بديلة، أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة دراسة المحافظة باستبدال التوكتوك بسيارات بديلة للحفاظ على المظهر الحضارى للعاصمة.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يدرس حظر سير التوكتوك نهائيا بشوارع العاصمة الرئيسية والجانبية واستبدالها بسيارات صغيرة على غرار تجربة محافظ الجيزة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو، أنه جاري دراسة تطبيق التجربة تباعا حيث يتم البدء فى بعض أحياء المنطقة الغربية والتى تضم القاهرة الخديوية والتاريخية وفى المناطق التراثية وذات الطابع المعمارى كالقاهرة الفاطمية،على أن تعمم حال نجاحها بباقى الأحياء.

وأوضح أنه سيتم إحلال التوكتوك بسيارات بديلة من خلال نظام التقسيط.

يذكر أن مقترح استبدال التوك توك بسيارات بديلة جاء بعد ملاحظة إبراهيم صابر محافظ القاهرة أثناء مروره بميدان حدائق القبة سير عدد من مركبات التوك توك بالميدان يقود بعضها أطفال، ليصدر توجيهاته بالتحفظ عليها تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة .

وأكد محافظ القاهرة أن قرار منع سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية يأتى ضمن عدة إجراءات تهدف لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

