تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يدرس حظر سير التوكتوك نهائيا بشوارع العاصمة الرئيسية والجانبية واستبدالها بسيارات صغيرة على غرار تجربة محافظ الجيزة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو، أنه جاري دراسة تطبيق التجربة تباعا حيث يتم البدء فى بعض أحياء المنطقة الغربية والتى تضم القاهرة الخديوية والتاريخية وفي المناطق التراثية وذات الطابع المعماري كالقاهرة الفاطمية، على أن تعمم حال نجاحها بباقي الأحياء.

وأوضح أنه سيتم إحلال التوكتوك بسيارات بديلة من خلال نظام التقسيط.

وكان إبراهيم صابر محافظ القاهرة قد لاحظ أثناء مروره بميدان حدائق القبة سير عدد من مركبات التوك توك بالميدان يقود بعضها أطفال، وعلى الفور أصدر محافظ القاهرة تعليماته بالتحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار شن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وأكد محافظ القاهرة أن قرار منع سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية يأتى ضمن عدة إجراءات تهدف لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

وكان قد أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر تسيير مركبات التوك توك في كافة الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة، على أن يقتصر تسييرها على الطرق الفرعية في المحافظة، ويتولى رؤساء الأحياء إعداد بيان بكافة الطرق الرئيسية التي يمتنع على التوك توك السير فيها في نطاق الحى، لتكون بمثابة دليل تلتزم به الحملات أثناء مباشرة أعمالها

وأكد محافظ القاهرة على كافة رؤساء الأحياء التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة.



حظر سير التوكتوك بالقاهرة

وأضاف قرار محافظ القاهرة أنه دون الإخلال بما أقره قانون المرور من اجراءات وعقوبات فعلية، يتم استيداء مقابل إيواء وحراسة بقيمة ١٥٠٠ جنيه، فضلًا عن استيداء ذات القيمة كمقابل رفع ونقل تلك المركبات ولحين اتمام الإجراءات القانونية المقررة بشأنها وقبل تسليم المركبة حال انتهاء الإجراءات لذلك، على أن يتم توريد الحصيلة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية.

وأكد محافظ القاهرة على أن يقوم كل حي بإعداد محضر يومي بنتاج أعمال الحملات، على أن يتم عرضه على نائب المحافظ للمنطقة، تمهيدًا لعرض تقرير دوري أسبوعي متكامل بشأن أعمال الحملات في المنطقة على محافظ القاهرة.

