جاي زي يرفض المطالبة بأتعاب المحاماة من ريمير ساترثويت بعد خسارته قضية إثبات النسب

أنهى جاي زي رسميًا قضية قانونية استمرت عقدًا من الزمن، باختياره عدم المطالبة بأتعاب المحاماة ضد ريمير ساترثويت، الذي قضى سنوات يزعم فيها أن نجم الراب هو والده البيولوجي.

تفاصيل فوز جاي زي في قضية النسب

ووفقًا لسجلات المحكمة الفيدرالية المُقدمة حديثًا، سمح الفنان الملياردير، بمرور الموعد النهائي الذي فرضه القاضي دون طلب استرداد التكاليف القانونية، حتى بعد تحقيق نصر كامل في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد القاضي إغلاق القضية نهائيًا، وأن مهلة مطالبة جاي زي بالأتعاب قد انتهت.

وكان ريمير ساترثويت، ادعى منذ سنوات أن المنتج والمغني جاي زي - واسمه الحقيقي شون كارتر، والده البيولوجي ورفع قضية إثبات نسب في المحكمة العليا، وأجبر كارتر على الخضوع لاختبار الحمض النووي.

وفي حديث له مع موقع DailyMail، أصر ريمير، من ولاية نيوجيرسي، على أنه لا يريد شيئًا أكثر من رؤية "تحقيق العدالة" وأنه لن يتوقف عند أي شيء لضمان حدوث ذلك.

وأضاف أنه لا يريد شيئا من مغني الراب الملياردير، سوى أن يعترف به جاي زي باعتباره ابنه.

جاي زي يعلق لأول مرة على اختيار باد باني لإحياء حفل Super Bowl

في سياق متصل، علق لأول مرة المنتج والمغني جاي زي، على الانتقادات التي وجهت له مؤخرا بعد اختيار شركة الإنتاج الخاصة به، المغني الكولومبي باد باني لإحياء حفل استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول ـ Super Bowl.

وقال جاي زي، للمصورين الذين صادفوه في ولاية نيويورك،:"الأمريكيون يحبون باد باني حقًا".

