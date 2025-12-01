الإثنين 01 ديسمبر 2025
إصابة شخصين في انهيار ثلاث شرفات بعقار فى الإسكندرية

انهيار ثلاث شرفات
انهيار ثلاث شرفات بعقار
 شهد شارع ونجت شرق محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، انهيار ثلاث شرفات بعقار بشارع الطيار أحمد أبو السعود مما أسفر عن إصابة اثنين من المارة تصادف تواجدهما أسفل العقار.

توقيع مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية

الصناعات الغذائية: سلامة المياه والأغذية تخضع لمنظومة رقابية متكاملة من الدولة

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانهيار ثلاث شرفة عقار، مما أسفر عن إصابة اثنين من المارة وعلى الفور تم نقلهما إلى إحدى المستشفيات القريبة من المنطقة.

إصابة شخصين إثر انهيار ثلاث شرفة عقار فى الإسكندرية 

ودفعت قوات الحماية المدنية بمعداتها ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

 

وتبين أن العقار مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية، وتبين سقوط شرفة عقار الطابق الأول حتى الثالث وتسبب في إصابة اثنين من المارة وهما أحمد محمود ١٢ عاما، وشيماء هارون ٣٥ عاما.

