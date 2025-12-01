إصابة شخصين في انهيار ثلاث شرفات بعقار فى الإسكندرية

18 حجم الخط

شهد شارع ونجت شرق محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، انهيار ثلاث شرفات بعقار بشارع الطيار أحمد أبو السعود مما أسفر عن إصابة اثنين من المارة تصادف تواجدهما أسفل العقار.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانهيار ثلاث شرفة عقار، مما أسفر عن إصابة اثنين من المارة وعلى الفور تم نقلهما إلى إحدى المستشفيات القريبة من المنطقة.

إصابة شخصين إثر انهيار ثلاث شرفة عقار فى الإسكندرية

ودفعت قوات الحماية المدنية بمعداتها ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

وتبين أن العقار مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية، وتبين سقوط شرفة عقار الطابق الأول حتى الثالث وتسبب في إصابة اثنين من المارة وهما أحمد محمود ١٢ عاما، وشيماء هارون ٣٥ عاما.

