الأسوأ منذ عقد، قطار يدهس مجموعة من عمال السكك الحديدية في الصين

18 حجم الخط

قال مسئولون في مدينة كونمينج جنوب غرب الصين: إن قطارا صدم مجموعة من عمال السكك الحديدية اليوم الخميس، مما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف المسئولون أن القطار، الذي كان يختبر معدات الكشف عن الزلازل، صدم عمالا في جزء منحني من السكة الحديدية في محطة سكة حديد لويانغ تاون بالمدينة.

وأضافوا في بيان أن المحطة في مقاطعة يونان استأنفت خدماتها بشكل طبيعي، ويجري التحقيق في سبب الحادث.

وتعد شبكة السكك الحديدية في الصين الأكبر في العالم، حيث تمتد لأكثر من 160 ألف كيلومتر (100 ألف ميل) وتسجل مليارات الرحلات سنويا.

ورغم الإشادة بكفاءته، فقد خضع للتدقيق بعد عدة حوادث بارزة، مثل حادث تصادم وقع عام 2011 في مقاطعة تشجيانغ الشرقية وأسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 200 آخرين.

وفي عام 2021، لقي 9 أشخاص حتفهم عندما صدم قطار في مقاطعة قانسو الشمالية الغربية عمالا في جزء من خط سكة حديد لانزو-شينجيانغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.