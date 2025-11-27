الخميس 27 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الأسوأ منذ عقد، قطار يدهس مجموعة من عمال السكك الحديدية في الصين

قطار صيني
قطار صيني
قال مسئولون في مدينة كونمينج جنوب غرب الصين: إن قطارا صدم مجموعة من عمال السكك الحديدية اليوم الخميس، مما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف المسئولون أن القطار، الذي كان يختبر معدات الكشف عن الزلازل، صدم عمالا في جزء منحني من السكة الحديدية في محطة سكة حديد لويانغ تاون بالمدينة.

وأضافوا في بيان أن المحطة في مقاطعة يونان استأنفت خدماتها بشكل طبيعي، ويجري التحقيق في سبب الحادث.

وتعد شبكة السكك الحديدية في الصين الأكبر في العالم، حيث تمتد لأكثر من 160 ألف كيلومتر (100 ألف ميل) وتسجل مليارات الرحلات سنويا.

ورغم الإشادة بكفاءته، فقد خضع للتدقيق بعد عدة حوادث بارزة، مثل حادث تصادم وقع عام 2011 في مقاطعة تشجيانغ الشرقية وأسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 200 آخرين.

وفي عام 2021، لقي 9 أشخاص حتفهم عندما صدم قطار في مقاطعة قانسو الشمالية الغربية عمالا في جزء من خط سكة حديد لانزو-شينجيانغ.

