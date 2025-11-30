ارتفاع الضاني 35 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

18 حجم الخط

أسعار اللحمة اليوم ، سجلت أسعار اللحوم اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 426 جنيها، تراوح سعر لحم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 450 جنيها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 420 جنيهًا، بارتفاع 35 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة البتلو

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 441 جنيهًا في الأسواق، بارتفاع 27 جنيها عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 400 جنيه و480 جنيها أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 441 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 400 جنيه؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم الكندوز كبير السن نحو 388 جنيها، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 365 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 402 جنيه في الأسواق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 365 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 420 جنيها.

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 402 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 365 جنيها أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 420 جنيهًا في الأسواق.

