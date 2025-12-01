تعرف على نقاط صلاح، كاف يعلن نتائج تصويت أفضل لاعب في أفريقيا

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الإثنين، عن نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والتي فاز بها الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي في الترتيب الثاني خلف أشرف حكيمي.

وحصل أشرف حكيمي على أعلى نسبة تصويت بين اللاعبين العشرة المرشحين، بينما تواجد محمد صلاح ثانيا بفارق عدد كبير من الأصوات عن الدولي المغربي المتصدر.

نتائج تصويت أفضل لاعب في أفريقيا 2025

1- أشرف حكيمي: 533

2- محمد صلاح: 317

3- فيكتور أوسيمين 240

4- سيروهي جيراسي: 126

5- فيستون ماييلي: 112

6- أسامة الميلوي: 108

7- بابا ماتار سار: 96

8- أندريه زامبو أنجيسا: 81

9- إيليمان ندياي: 66

10- دينيس بوانجا: 31

