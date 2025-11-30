الأحد 30 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو
صرح مصدر قضائي أن النيابة العسكرية سوف تستكمل التحقيقات الخاصة بقضية هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز، وأن النيابة العسكرية طلبت ملف القضية من النيابة العامة. 

وكان فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، استمع لأقوال الأطفال الخمسة المجني عليهم وذويهم –بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملًا بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات– وقد اتفقت على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض، بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة، وبمنأى عن الإشراف؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم وتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.

النيابة العسكرية مدرسة سيدز هتك عرض أطفال السلام

الجريدة الرسمية