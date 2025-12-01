الجيش السوداني والقوات المساندة له يحقق تقدما كبيرا بمحاور غرب وجنوب كردفان

18 حجم الخط

أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة ولاية غرب كردفان، أن الجيش السوداني مدعومًا بالقوات المساندة، حقق تقدمًا كبيرًا في عدة محاور عسكرية بغرب وجنوب كردفان، وسط عمليات عسكرية متواصلة تهدف لاستعادة السيطرة على المناطق الاستراتيجية وتأمين الطرق الحيوية.

تفاصيل التقدم الميداني للجيش السوداني في ولاية غرب كردفان

قال المتحدث الحكومي إن القوات المسلحة أحرزت اختراقات مهمة في المحاور الغربية والجنوبية من الولاية، وتمكنت من دحر عناصر التمرد المتمثلية في ميليشيا الدعم السريع وإعادة السيطرة على عدد من القرى والمواقع ذات الأهمية التكتيكية، مع استمرار عمليات التموشيط لتأمين المناطق المستعادة.

وأشار إلى أن القوات تعتمد في مهماتها الحالية على خطط محكمة، مدعومة بمعلومات استخباراتية دقيقة، ما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال الأيام الماضية.

الأهمية الاستراتيجية لغرب وجنوب كردفان

يكتسب التقدم العسكري للجيش السوداني في غرب وجنوب كردفان أهمية استراتيجية، نظرًا لكون الولايتين تشكلان ممرًا رئيسيًا يربط بين ولايات السودان الوسطى والجنوبية، فضلًا عن احتوائهما على مناطق غنية بالموارد النفطية ومواقع ذات ثقل قبلي واجتماعي.

وأوضح المتحدث أن السيطرة على هذه المحاور ستسهم في تثبيت الأمن، وضمان انسياب الحركة التجارية، وتأمين القرى المأهولة، وقطع طرق الإمداد عن الجماعات المسلحة.

على الجانب الإنساني، أعلنت السلطات الحكومية أنها تتابع أوضاع المدنيين في المناطق المحررة، حيث تم إرسال فرق طبية وإغاثية لتقديم العون للمتضررين، بالتنسيق مع منظمات إنسانية وطنية ودولية.

وأكد المتحدث أن الأولوية الآن هي إعادة الخدمات الأساسية، وفتح الطرق، وتأمين عودة من نزحوا من منازلهم خلال الفترة الماضية.

تنسيق بين الجيش السوداني والسلطات المحلية

وأضاف المتحدث باسم حكومة غرب كردفان أن هناك تنسيقًا متكاملًا بين القوات المسلحة السودانية والحكومة المحلية لضمان استمرار الاستقرار بالمناطق المستعادة، ودعم جهود المصالحات المجتمعية، ومنع نشوء أي فراغ أمني.

وأوضح أن لجان أمنية مشتركة تعمل حاليًا على تقييم الوضع الميداني، وإعداد تقارير دقيقة لرفعها للقيادة العليا.

