4 منتخبات تسجل ظهورها الأول في تاريخ كأس العالم

أسدل الستار على تصفيات كأس العالم 2026، ولم يتبق سوى الملحق العالمي لاستكمال المتأهلين للبطولة الكبرى التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو القادمين.

منتخبات تظهر لأول مرة في تاريخ كأس العالم وأخرى عائدة بعد غياب

العديد من المنتخبات جاء تأهلها بعد سنوات طويلة، والبعض لأول مرة مثلما هو الحال مع الفرق التالية:

اسكتلندا (تعود بعد غياب 28 عامًا)

النرويج (28 عامًا)

النمسا (28 عامًا)

هايتي (52 عامًا)

الجزائر (12 عامًا)

كوراساو (أول مرة)

الأردن (أول مرة)

أوزبكستان (أول مرة)

الرأس الأخضر (أول مرة)

موعد الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

وسيقام الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 خلال شهر مارس المقبل، لتحديد المنتخبات المتبقية الصاعدة للمونديال.

