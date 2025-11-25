مصر تتجنب مواجهة 16 منتخبًا في الدور الأول من كأس العالم 2026 

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميا تصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ونظام القرعة التي تقام يوم 5 ديسمبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا.

وجاء منتخب مصر بالتصنيف الثالث، بين 48 منتخبًا مشاركًا في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزباكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.

فيما أعلن الاتحاد الدولي بأن مجموعات كأس العالم في الدور الأول لكأس العالم لن تضم أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي يمثله 16 منتخبًا.

منتخب مصر يتجنب 16 منتخبًا في دور المجموعات من كأس العالم 2026

وبذلك يتجنب منتخب مصر، مواجهة 16 منتخبا في دور المجموعات من كأس العالم، منهم 11 المتواجدين في نفس المستوى من التصنيف وهي النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزباكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا، بجانب المنتخبات المشاركة من قارة إفريقيا المتواجدة في المستويات الأخرى في التصنيف مثل المغرب والسنغال من التصنيف الأول والرأس الأخضر وغانا من التصنيف الرابع، والكونغو الديمقراطية حال تأهلها من الملحق العالمي.

رسميا فيفا يبلغ الاتحاد المصري بنظام قرعة كأس العالم 2026

وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره المصري رسميًا بتصنيف المنتخب المصري في قرعة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ونظام القرعة المقرر إقامتها في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

منتخب مصر في التصنيف الثالث

وجاء منتخب مصر الأول لكرة القدم بالتصنيف الثالث، بين 48 منتخبًا مشاركًا في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزباكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.

وضم التصنيف الأول منتخبات كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا وألمانيا.

بينما ضم التصنيف الثاني منتخبات كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا وأستراليا.

وضم التصنيف الرابع منتخبات الأردن، كاب فيردي، غانا، كوراساو، هايتي ونيوزيلندا، بالإضافة إلى 4 منتخبات ستتأهل من الملحق الأوروبي ومنتخبين سيتأهلان من الملحق العالمي في شهر مارس من العام المقبل.

موعد قرعة كأس العالم 2026، فيتو

منتخب واحد من كل قارة بالمجموعة الواحدة

وتبعًا لنظام القرعة، لن تضم مجموعة واحدة من المجموعات الـ 12 في الدور الأول لكأس العالم أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي يمثله 16 منتخبًا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مشوار البطولة سينقسم إلى طريقين حتى الدور قبل النهائي، وضمانًا لأفضل مستوى من التنافسية، سيتم توزيع المنتخبات الأربعة الأعلى في التصنيف العالمي على الطريقين، حيث يتواجد المنتخب الأعلى تصنيفًا في طريق والمنتخب الثاني في التصنيف العالمي في الطريق الآخر، وهو ما يضمن "في حالة تصدر مجموعتيهما" ألا يتقابلا قبل المباراة النهائية، والأمر ذاته بالنسبة للمنتخبين صاحبي التصنيفين الثالث والرابع.

توزيع المنتخبات الثلاث المستضيفة على المجموعات

وستبدأ إجراءات القرعة بتوزيع المنتخبات الثلاثة ممثلي الدول المستضيفة، حيث سيكون منتخب المكسيك على رأس المجموعة الأولى، كندا على رأس المجموعة الثانية والولايات المتحدة على رأس المجموعة الرابعة، ثم يتم توزيع بقية منتخبات المستوى الأول على بقية المجموعات.

بعد الانتهاء من توزيع منتخبات المستوى الأول على المجموعات، سيتم توزيع منتخبات المستويات الثاني والثالث والرابع تباعًا، حتى اكتمال المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.