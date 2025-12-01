توزيع المال لشراء الناخبين، حيثيات حكم إلغاء انتخابات الدائرة الرابعة أسيوط - أبوتيج

18 حجم الخط

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء انتخابات الدائرة الرابعة أسيوط - أبو تيج، وإعادة الانتخابات بها مرة أخرى.

وذكرت المحكمة اسم المدعي: الحسيني عيسى جلال – رقم الطعن: 6002 لسنة 72 ق.ع.

وجاء بأسباب الطعن التلاعب بالنتائج وثبوت ارتكاب أخطاء جسيمة في حساب وتجميع الأصوات، وعدم تمكين وكلاء الطاعن من دخول اللجان الفرعية وحضور الفرز ووجود لافتات لبعض الأحزاب داخل اللجان وتوزيع المال لشراء الناخبين، فضلا عن وجود أخطاء في عملية الرصد والجمع للأصوات.

حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب

وأشارت حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات امتنعت عن تسليم المحكمة محاضر فرز الأصوات باللجان الفرعية، التي تحت يديها والبالغ عددها 80 محضرا، بما يحول بين المحكمة وبين إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع محل الطعن، ويقيم قرينة لصالح الطاعن فيما يدعيه من عدم مشروعية قرار الهيئة بإعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة والني تضمنت إجراء جولة إعادة بين 4 مرشحين ليس من بينهم الطاعن.

