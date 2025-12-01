الإدارية العليا تعلن حيثيات حكم إلغاء انتخابات الدائرة الأولى بالمنيا

18 حجم الخط

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء انتخابات الدائرة الأولى بالمنيا - بندر المنيا وإعادة الانتخابات بها مرة أخري.

وذكرت المحكمة اسم المدعي سيد أبو بريدعة -رقم الطعن 5859 لسنة 72 ق.ع.

وجاء بأسباب الطعن اختلاف الحصر العددي للأصوات

وجاء بأسباب الطعن اختلاف الحصر العددي للأصوات الحاصل عليها كل مرشح عن نتيجة الحصر العددي المعلن، ووجود مخالفات جسيمة شابت عملية التصويت والفرز ما أدى إلى التأثير بشكل جوهري على العملية الانتخابية.

بالاضافة إلى التناقض في الحصر العددي، ومنع مندوبي المرشحين من حضور عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وعدم تسليم المرشحين أو مندوبيهم صورة من محاضر حصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية. ووجود أخطاء مادية كثيرة في كشوف الناخبين مما حال بين بعض الناخبين ومباشرة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم. وفرز أصوات بعض اللجان في مقار غير التي أجريت فيها عملية التصويت وفي غير حضور مندوبي المرشحين.

بطلان نتيجة الانتخاب

وأشارت حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت 15 محضر فرز لصناديق اللجان الفرعية، من أصل 107 لجان واعتبرت المحكمة أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كل محاضر فرز اللجان الفرعية مخالفة.

المحكمة أكدت أن قرار إعلان نتيجة الانتخابات يجب أن يأتى كاشفا عن إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بمجلس النواب ومعبرًا تعبيرًا صادقًا عن حقيقة توجهاتهم فى هذا الشأن، وفقا لنتائج فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.