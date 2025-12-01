الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

الإدارية تعلن حيثيات إلغاء انتخابات النواب 2025 بالدائرة السابعة في الجيزة

مجلس الدولة
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء انتخابات الدائرة السابعة بالجيزة - العمرانية والطالبية، وهي التى جاءت وفق أحكام المحكمة الإدارية بإعادة الانتخابات فيها.

اسم المدعي: السيد زغلول - الطعن رقم 5597 لسنة 72 ق.ع

وجاءت أسباب الطعن: الخطأ في عملية رصد الأصوات، والخطأ في تجميع الأصوات الإجمالية للصناديق، والتلاعب والتزوير في محاضر اللجان العامة والفرعية، وتقديم الرشاوى الانتخابية والهدايا العينية للناخبين بما يؤثر على إرادتهم وبغرض توجيههم.

إلغاء الانتخابات في 19 دائرة 

 وهي ذات الأسباب التي أدت لإلغاء الانتخابات في 19 دائرة مما كان يتعين إلغاء الدائرة محل التداعي، وعدم تسليم وكيل المرشح صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، ومنع المندوبين عنه من حضور عملية الفرز داخل اللجان الفرعية وطردهم منها ) كاللجنتين رقمي 21، و22 ) بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

مجلس الدولة انتخابات مجلس النواب المحكمة الإدارية العليا الإدارية العليا إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب

