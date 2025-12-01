الإثنين 01 ديسمبر 2025
حوادث

بسبب محاضر الفرز، الإدارية تلغي نتيجة انتخابات النواب 2025 بالدائرة السادسة بالبحيرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها ببطلان نتيجة الانتخاب بالدائرة السادسة بالبحيرة – الدلنجات، وإعادة الانتخابات بها مرة أخرى.

الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت عدد 5 محاضر فرز أصوات

وذكرت المحكمة أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت عدد 5 محاضر فرز أصوات فقط من أصل 50 لجنة فرعية.

وجاء بالحيثيات أن صاحب الطعن المدعي: محمود عبدالهادي عبداللطيف عتمان – رقم الطعن: 5508 و5835 لسنة 72 ق.ع قدم طعنه وتم قبوله شكلا وموضوعا.

أسباب الطعن اختلاف جسيم

وجاء بأسباب الطعن اختلاف جسيم لا يتفق والمنطق بعد إعلان اللجنة العامة نتائج الحصر العددي شفويًا، وبما لا يتفق مع الحضور الفعلي المثبت في محاضر فرز اللجان الفرعية، وأخطاء جسيمة شابت العملية الانتخابية وعملية فرز الأصوات.

وتابعت المحكمة أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت 28 محضر فرز لصناديق اللجان الفرعية من إجمالي 58 لجنة فرعية داخل الدائرة، مما يفقد المحكمة إمكانيتها الوحيدة لإعمال سلطتها الرقابية على أعمال الفرز والحصر وإعلان النتائج، مما يعتبر نكولًا من جانب الهيئة عن تقديم المستند الوحيد المؤثر الذي يمكن من خلاله إعمال رقابة المحكمة للوقوف على صحة نتائج تجميع الأصوات التي حصل عليها الطاعن والمترشحون الآخرون لخوض جولة الإعادة.

ولا ينال مما سبق ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح (نموذج 12 ن فردي) لأنه لا يصلح بديلًا عن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، ولا تطمئن المحكمة إلى الأخذ به

