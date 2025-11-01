ضمن سلسلة "آفاق"، إصدار جديد من "مركز المعلومات" يفتح فضاءً عربيًا للبحث والحوار

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الإصدار الأول من مجلة «آفاق.. المجلة العربية للدراسات الثقافية»، وهي دورية علمية محكّمة نصف سنوية تُعنى بالدراسات والبحوث الثقافية من منظور نقدي يدمج بين الأبعاد النظرية والمنهجية المتعددة في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

تسعى المجلة إلى إثراء الحياة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي عبر تعزيز الحوار المعرفي والإنتاج الثقافي الخلاق، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والمفكرين لدراسة الظواهر الثقافية في سياقاتها المحلية والإقليمية والعالمية، ومواكبة التطورات النظرية والمنهجية في مجالات الدراسات الثقافية الحديثة، بما يشمل أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية. كما تهدف إلى تقديم الدعم المؤسسي للمجتمع الأكاديمي في مجالات الدراسات الثقافية والإنسانية والاجتماعية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير النشر العلمي والتحكيم الدولي.

اهداف إطلاق مجلة «آفاق.. المجلة العربية للدراسات الثقافية»

وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق مجلة «آفاق.. المجلة العربية للدراسات الثقافية» يأتي امتدادًا لدور المركز كمؤسسة فكرية وطنية تسعى لترسيخ ثقافة البحث والتحليل في مختلف مجالات المعرفة، وليس فقط في الجوانب الاقتصادية أو الإدارية، بل في عمقها الإنساني والثقافي. فالثقافة – كما أكد – تمثل الإطار الأوسع الذي تتشكل داخله القيم والمفاهيم والاتجاهات التي تؤثر في عملية صنع القرار العام، ومن ثم فإن العناية بالدراسات الثقافية هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع المعرفة القادر على مواكبة التحولات الفكرية والاجتماعية في العالم.

وأشار الجوهري إلى أن هذا الإصدار الجديد يندرج ضمن سياسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نحو إثراء الحوار الثقافي والفكري والانفتاح على المجال العام في مصر والعالم العربي، من خلال دعم المجتمع الأكاديمي وتشجيع الدراسات البينية التي تجمع بين الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا.

سلسلة الإصدارات العلمية المحكمة التي أطلقها مركز معلومات الوزراء

كما شدّد على أن المجلة تمثل خطوة نوعية جديدة ضمن سلسلة الإصدارات العلمية المحكمة التي أطلقها المركز خلال الأعوام الماضية، وتأتي لتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين العرب للمشاركة في بناء سردية ثقافية عربية معاصرة تسهم في تعزيز الهوية الوطنية والانفتاح الحضاري.

يضم العدد الأول مجموعة ثرية من الدراسات والمقالات التي تتناول موضوعات معاصرة في الفكر والثقافة، منها: بلاغة الفضح، الحضور الديني في العصر الرقمي، تناقضات الحداثة، البعد الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية، الاستشراق الذاتي، الإغواء في الإعلانات الترويجية وتأثيره على الرأي العام، التاريخ الاجتماعي والسياسي للأغنية العربية، والعلاقة بين المؤلف والنص في عصر الذكاء الاصطناعي.

كما يحتوي العدد على قراءات نقدية لعدد من الإصدارات الحديثة مثل: الفتوى في العصر الرقمي لأوليفييه روا، والكرامات الصوفية لممدوح فرّاج النابي، إلى جانب مقالات فكرية حول أم كلثوم ودورها في دعم المجهود الحربي، وملامح الثقافة الصينية، وفلسفة الصحة والمرض، وإشكاليات العلوم الإنسانية في أوقات الصراع والتغير.

وشارك في هذا الإصدار نخبة من كبار المفكرين والباحثين العرب والأجانب، من بينهم: أوليفييه روا، فدوى الجندي، سعد البازعي، محمد مشبال، سعيد المصري، جيهان زكي، وليد الخشاب، ممدوح النابي، ثريا أسعدي، المهدي مستقيم، منير السعيداني، نهى ميلور، هالة الحفناوي، ولويس بيلين.

القضايا نوعية محورية في الحقل الثقافي العربي

تخطط المجلة لإصدار أعداد خاصة تتناول قضايا نوعية محورية في الحقل الثقافي العربي، من بينها: التراث الثقافي في المدن العربية، الثقافة الرقمية من التكنولوجيا إلى الحياة اليومية، اقتصاديات الثقافة والإبداع، والثقافة الذكورية والمواطنة.

كما أكد أن «آفاق: المجلة العربية للدراسات الثقافية» تمثل إضافة نوعية جديدة في مسيرة الفكر العربي، ونافذة للمعرفة الرصينة والحوار البنّاء بين المفكرين والباحثين في الوطن العربي، بما يسهم في ازدهار البحث العلمي وتطوير السياسات الثقافية وصياغة سردية عربية معاصرة تنطلق من الواقع وتواكب التغيرات العالمية.

وقد اطّلع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على الإصدار الأول من مجلة «آفاق: المجلة العربية للدراسات الثقافية»، وأثنى على الجهد المبذول في إعدادها وإخراجها بمستوى علمي وفكري رفيع، مؤكدا أهمية استمرار جهود دعم الهوية الثقافية المصرية والعربية، بما يعكس إيمان الدولة بدور الثقافة في بناء الوعي وصياغة السياسات المستنيرة الداعمة للتنمية.

كما أكد أن هذا الإصدار يعكس التطور الذي يشهده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تنويع مجالات اهتمامه البحثي، وتقديم إسهامات فكرية تعمّق الوعي وتدعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع المعرفة في مصر

يمكنكم تحميل العدد الأول من مجلة «آفاق.. المجلة العربية للدراسات الثقافية» والاطلاع على محتواه كاملًا عبر الرابط التالي هنا.

