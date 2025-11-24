الأكاديمية العربية تقفز إلى المرتبة 351-400 في تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026

18 حجم الخط

أظهرت نتائج أحدث تصنيف دولي متخصص، صادر عن مؤسسة تايمز للتعليم العالي (Times Higher Education - THE)، تحقيق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) إنجازًا بارزًا في مجال الأبحاث البينية.

وأعلن تقرير تصنيف الأبحاث العلمية البينية (Interdisciplinary Science Rankings - ISR) لعام 2026، وهو أحد أحدث مبادرات THE لقياس الابتكار والبحث التطبيقي، أن الأكاديمية العربية حققت قفزة نوعية حيث ارتفعت إلى المرتبة 351-400 عالميًّا.

ويعد هذا التصنيف قفزة واضحة مقارنة بأداء الأكاديمية في إصدار 2025 السابق، حيث كانت ضمن الفئة 450-500 عالميًا.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، عن فخره بتحقيق قفزة نوعية في تصنيف Times Higher Education للأبحاث البينية (ISR 2026).

وأشار إلى أن الارتقاء إلى المرتبة 351-400 عالميًّا يعد دليلًا قاطعًا على أن إستراتيجية الأكاديمية لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات تسير في الاتجاه الصحيح وتؤتي ثمارها.

وأكد عبد الغفار أهمية الأبحاث التطبيقية، موضحًا أن الحلول الحقيقية للتحديات العالمية تتطلب كسر الحواجز بين التخصصات.

واعتبر أن هذا الإنجاز يؤكد التزام الأكاديمية بتوجيه أبحاثها نحو إحداث تأثير عملي وملموس على المجتمع والصناعة.

يذكر أن تصنيف ISR يركز على تقييم نضج بيئة البحث العلمي والابتكار عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل: المدخلات (التمويل)، والعمليات (جودة الشراكات والمشاريع المشتركة)، والمخرجات (الأبحاث وبراءات الاختراع).

كما يعد تصنيف ISR هو أحدث أداة أكاديمية لدعم الأبحاث المعتمدة على تداخل التخصصات، وقد أُطلق لأول مرة بالتعاون بين THE وSchmidt Science Fellows.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.