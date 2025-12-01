الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

رئيسة وزراء إيطاليا: تقارب المواقف الأوروبية الأمريكية ضروري لتحقيق سلام عادل بأوكرانيا

رئيسة وزراء إيطاليا،
رئيسة وزراء إيطاليا، فيتو
قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني: إن من المهم لـ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تتقارب وجهات النظر بشأن تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مؤكدة أن وحدة الموقف الغربي تمثل عاملًا حاسمًا في صياغة أي تسوية سياسية محتملة.

رئيسة وزراء إيطالي: هناك ضرورة لتوحيد الاستراتيجية بشأن أوكرانيا ولا مجال لاختلاف الرؤى

وشددت ميلوني على أن اختلاف المقاربات بين ضفتي الأطلسي قد يضعف فاعلية الجهود الدبلوماسية، معتبرة أن الحل الأنسب هو الوصول إلى استراتيجية موحدة تقوم على العدالة، واحترام روسيا لـ السيادة الأوكرانية، ومنع مكافأة المعتدي على حربه.

وقالت:“السلام لا يكون دائمًا فقط، بل يجب أن يكون عادلًا وهذا يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين أوروبا والولايات المتحدة.”

ميلوني: السلام بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يقوم على المبادئ لا التنازلات

وأكدت جورجيا ميلوني أن السلام المستدام في أوكرانيا يجب أن يقوم على عدة ركائز أساسية تتمثل في احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ضمانات أمنية طويلة الأمد كي لا تتكرر الحرب، التزام دولي بمنع شرعنة سياسة الأمر الواقع، مع وجود دور فعال للمؤسسات الأوروبية والأطلسية في الإشراف على أي اتفاق.

ميلوني: وحدة الغرب ركيزة لتحقيق الاستقرار أوروبي

وأوضحت أن وحدة الموقف الغربي لا تقتصر على دعم أوكرانيا فحسب، بل ترسخ استقرار الأمن الأوروبي وتوازن النظام الدولي، مضيفة أن الانقسام في الرؤى قد يعطي إشارات خاطئة للطرف الآخر ويعقّد أي مسار تفاوضي.

تصريحات رئيسة وزراء إيطاليا تحمل إشارة إلى مساعٍ دبلوماسية خلف الكواليس لتقريب المواقف بين واشنطن وبروكسل، وتأكيد أن "السلام العادل" يعني رفض أي تنازل جغرافي أو سياسي لأوكرانيا، مع رغبة إيطالية في لعب دور أكبر في مفاوضات انهاء الحرب الروسية الأوكرانية ضمن الإطار الأوروبي.

رئيسة وزراء إيطاليا: خطة واشنطن بشأن أوكرانيا تتضمن بنودا "إيجابية" تستحق الاهتمام

زاخاروفا: تصريح رئيس لجنة الناتو العسكرية محاولة متعمدة لتقويض التسوية في أوكرانيا

