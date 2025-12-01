الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

كيف أحصن نفسي من الحسد؟، عالم أزهري يجيب (فيديو)

الحسد، فيتو
الحسد، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الحسد ليس مجرد فكرة متداولة، بل هو مرض نفسي وسلوك مذكور في القرآن والسنة، مرتبط ارتباطًا جوهريًا بـ تمني زوال نعمة الغير، مشددًا على أن الحسد قد يكون كامنًا في "النية" حتى دون أن يُعلن عنه باللسان.
 

وأشار خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbc masr 2"،  إلى خطورة التنافس المادي والاجتماعي على السوشيال ميديا، معتبرًا إياه الباب الأوسع للحسد في العصر الحالي.

وحذّر من الأشخاص الذين يتحدثون بعفوية عن نعمهم، فهم "يُحسدوا بصراحة"، داعيًا إلى ضرورة تحقيق التوازن.


كما أوضح أن الحسد قد يكون بمثابة جرس إنذار رباني يدفع الإنسان لـ شكر النعم التي قد لا يدركها، مستشهدًا بقول الشاعر بأن الحاسد يسيء الأدب على الله في حكمه وقسمته.


وفيما يخص الحماية، أكد الدكتور قابيل أن الله قد خلق للإنسان "قوات كوماندوز ربانية" للحماية، مستشهدًا بقوله تعالى: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ}.


ودعا إلى ضرورة التحصين الذاتي وقراءة الرقية الشرعية، محذرًا بشدة من اللجوء إلى "الحجابات" المنهي عنها شرعًا، وموضحًا أن التحصين يكون بـ: الفاتحة، أوائل وخواتيم سورة البقرة، آية السحر، والمعوذتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحسد الدكتور أسامة قابيل علماء الازهر الشريف الأزهر الشريف من القلب للقلب

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يستقبل وكيل الأزهر احتفالا باعتماد معهد طوخ الابتدائي النموذجي

شيخ الأزهر يشدد على ضرورة تحصين الشّباب العربي من مخاطر الغزو الثقافي الذي يستهدف عزلهم

محمود صديق: خريجو إعلام الأزهر يحملون شعار الوسطية التي تربوا عليها في دراستهم

وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

متى تكون زينة المرأة مباحة وما ضوابطها الشرعية ؟،أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads