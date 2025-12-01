حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

18 حجم الخط

هنأ الفنان حميد الشاعري، الملحن والمطرب مدين، بعد النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة "بعد فراقك"، والتي تجاوزت مليون مشاهدة على قناة روتانا الرسمية في يوتيوب خلال فترة قصيرة، ولاقت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

ونشر مدين، مقطع فيديو لإشادة حميد على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق قائلًا: "رأيك وشهادتك غالية عندي أوي يا كابو".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وحققت انتشارًا واسعًا على منصات موسيقية كبرى.

وحظيت الأغنية بدعم عدد من نجوم الفن مثل رامي جمال، سامو زين، ساندي، حاتم فهمي، ميرهان حسين، وسهر الصايغ، بينما أخرج الكليب منال الجندي تحت إشراف المنتج المنفّذ أحمد عوض الجندي، وتولّت نور طلعت مهام الإدارة الإعلامية.

وفي خطوة فنية جديدة، تعاون مدين، مؤخرًا مع حميد الشاعري في أغنية "من دخلتك علينا"، من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع توما.

ويعتبر النقاد والمتابعون أن تعاون الكابو مع مدين يمثل إضافة مهمة لمشهد الأغنية المعاصرة، ويؤكد نجاح مدين في التلحين والغناء كفنان شامل قادر على ترك بصمة قوية في الوسط الفني.

