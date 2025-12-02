الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
تراجع أسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2026 خلال ديسمبر

سيارات شيري… تراجعت أسعار سيارات شيري تيجو 8 خلال شهر ديسمبر الجاري، بقيمة   تتراوح ما بين 30 إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات.

 ويحسن التراجع السعري لأسعار السيارات حركة المبيعات داخل السوق المحلي، ويشعل المنافسة بين الشركات، ويصب في مصلحة المشتري  .

أسعار سيارات شيري تيجو 8

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، كافة الموزع والتجار بأسعار سيارات شيري داخل السوق المصري ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الأولي COMFORT 7 Seat نحو مليون و95 ألف جنيه بدلا من مليون و125 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية LUXURY 5 Seat نحو مليون و155 ألف جنيه  بدلا من مليون و195 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة LUXURY 7 Seat نحو مليون و195 ألف جنيه بدلا من مليون و250 ألف جنيه.


مواصفات سيارات شيري  تيجو 8 

 

وزودت سيارات تيجو 8 SUV،  بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت سيارات شيرى تيجو 8 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، ومن بينها «عدد 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكترونية.

حصلت سيارات شيري تيجو 8 مصابيح أمامية هالوجين مزودة بخاصية تعديل مستوي الإضاءة كهربائيًّا، وإضاءة نهارية LED، وكاميرا خلفية، ومانع تشغيل المحرك، وشبكة أمامية من الكروم، وحامل سقف، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وجنوط رياضية 18 بوصة وشاشة عدادات 7 بوصة، ومدخل USB، وإمكانية تعديل مستوي المقاعد الأمامية. 

