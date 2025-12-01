الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

صحة غزة تعلن انتشال 9 جثامين من تحت الأنقاض

ضحايا غزة
ضحايا غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين عن  وصول جثامين 9 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض إلى مستشفيات القطاع، إلى جانب تسجيل إصابة واحدة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة  في  بيانها إن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأوضحت الوزارة أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 356 شهيدا، فيما بلغت الإصابات 909 وعدد الحالات المنتشلة من تحت الأنقاض 616 حالة.

ودعت وزارة الصحة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر موقعها الإلكتروني، لضمان تحديث السجلات وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بالضحايا والمفقودين في القطاع.

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 70 ألفا و112 شهيدا، و170 ألفا و986 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك": "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تزال ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على الرغم من اتفاق قف إطلاق النار.

وخلصت "العفو الدولية" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأنها ارتكبت ثلاثة أفعال محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي".

