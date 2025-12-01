الإثنين 01 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

افتتاح معرض "همسات فجر جديد" بجاليري بيكاسو 7 ديسمبر

أعلن جاليري بيكاسو بالزمالك عن افتتاح المعرض الفردي الجديد للفنانة بريت بطرس غالي تحت عنوان "همسات فجر جديد"، وذلك يوم الخميس 7 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر الجاليري.

 

معرض همسات فجر جديد 

يمثل هذا المعرض المرتقب عودة لبريت إلى الساحة الفنية في مصر بعد غياب دام أكثر من عامين، أمضته في نشاط دولي مكثف. 

وتستعرض بريت في هذا المعرض مجموعة من الأعمال التي تتجسد فيها أشكال عضوية تستحضر النباتات والشعاب المرجانية والكائنات البحرية، بينما تتنفس الطبيعة من خلال حركة لونية مشرقة ومتجددة.

وتقول بريت  إن "هذا المعرض بالنسبة لي هو عودة إلى القلب. بعد عامين من التركيز على معارضي الدولية، كان العمل على هذه المجموعة داخل مصر — ولأجل مصر — تجربة عاطفية عميقة. لوحات هذا المعرض تحمل الامتنان والطاقة والمحبة التي أشعر بها تجاه هذا البلد الذي منحني الإلهام والجمال طوال حياتي".

 

ويقدّم المعرض رحلة بصرية عبر أشكال عضوية مستوحاة من الحدائق والشعاب المرجانية وعوالم ما تحت الماء، مساحات لونية مشعة تستحضر الطاقة والبعث واليقظة الروحية، لوحات ضخمة تنبض بالحياة والحركة والثراء الشعوري.

