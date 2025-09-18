"الماضى ما زال حيا" معرض استيعادى للفنان فاروق شحاتة السبت المقبل

يستعد جاليرى بيكاسو أيست بالتجمع الخامس، لافتتاح معرض استيعادى للفنان فاروق شحاتة بعنوان "الماضى مازال حيا"، يوم السبت المقبل الموافق 20 سبتمبر الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور لفيف من الإعلاميين والتشكيليين وبعض من الشخصيات العامة.

معرض الماضي ما زال حيا

يأخذنا معرض فاروق شحاتة في رحلة إلى أعماق التجربة الإنسانية وإلى المناظر الطبيعية التي تشكل ذاكرتنا الجمعية، كاشفا عن حوار عميق بين الشكل والذاكرة وصلابة الروح الإنسانية، بإتقانه لفنون الطباعة المتنوعة، من الليثوغراف إلى الحفر على الخشب، ينسج شحاتة سرديات بصرية تتأرجح بين الشعرية والمأساوية، ففي مناظره الطبيعية نجد إيقاعا من الضوء والحركة يستدعي الحوار الأزلي بين الطبيعة والوجود، بينما تكشف وجوهه الإنسانية المرسومة بخطوط جريئة وتعابير غامرة عن الصمود والمعاناة والقوة الكامنة.



كل عمل لديه يلتقط المشاهد الخاطفة بقدر ما يلتقط المشاعر الإنسانية الخام المنعكسة على الوجوه والإيماءات، ليصوغ صورًا تنبض بالصمت والنضال والتجاوز. وهكذا تتحول اللوحات إلى أصوات تتحدث عن النضال والبقاء والتجاوز، حاملة عبء التاريخ ودفء التجربة الفردية، لا يقدم هذا المعرض لغة بصرية فريدة فحسب، بل هو أيضًا دعوة للمشاهد للتأمل في القضايا الإنسانية الكبرى من هشاشة وقوة، والتي تشكل جوهر وجودنا المشترك.

مشوار فاروق شحاتة

فاروق إبراهيم شحاتة (1938 – 2017)، واحد من رواد فن الجرافيك في مصر والعالم العربي، وُلد في الإسكندرية وتخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1962، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من ألمانيا، كما نال درجة الأستاذية بامتياز. شغل مناصب أكاديمية وثقافية مرموقة منها أستاذ ونائب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ومستشار ثقافي بسفارات مصر في النمسا والمجر وسلوفاكيا بدرجة وزير مفوض.

مثل مصر في أهم البيناليات والمعارض الدولية بأوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأقام أكثر من 40 معرضًا فرديًا في مصر والخارج. اقتُنيت أعماله في متاحف ومؤسسات كبرى مثل مكتبة الإسكندرية، مكتبة الجرافيك بباريس، ومتاحف برلين، ميونخ، ودريسدن.

حصل على جوائز رفيعة أبرزها جائزة الدولة التشجيعية (1988) وجائزة الدولة التقديرية (2006)، إضافة إلى ميداليات ذهبية من رؤساء دول ومؤسسات ثقافية دولية. ترك فاروق شحاتة بصمة خالدة كأحد أعلام الفن المصري الحديث، واسمه مُدرج في موسوعات فنية عالمية مثل موسوعة ماير للفنون والموسوعة الروسية.

