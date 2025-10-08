الأربعاء 08 أكتوبر 2025
وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالسادات وبني مزار الجديدة والساحل الشمالي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية مدينة السادات وبني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي. 

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتًا إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونص قرارا على تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية الخامسة عمارات - بمدينة السادات - المنوفية، والمتمثلة في بناء أسوار بدون ترخيص ودون سند قانوني.

كما نصت قرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحات  ( ۱۰۱۹۸ م۲ و11.49 فدان و9.55 فدان و5.5 فدانا و13.46 فدانا) داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة، والمتمثلة في إقامة مباني وأسوار وأنشطة تعبئة وقود سيارات وخزانات أرضية، وأعمال زراعة وغرف بالطوب الأبيض، وذلك دون سند قانوني.

كما نصت قرارات على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة بقطعة أرض بجوار قرية سياحية بحرى طريق اسكندرية - مطروح الساحلي، ومخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي الكائنة قبلي الطريق الساحلي - سيدي عبد الرحمن - ش بزغولة - محافظة مطروح، والمتمثلة في بناء إنشاء مبانى دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

