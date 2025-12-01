مسيرة للاحتلال تحلق في أجواء الضاحية الجنوبية ببيروت

18 حجم الخط

حلقت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في أجواء الضاحية الجنوبية ببيروت، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكانت أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة الماضية، إحصائية جديدة لعدد القتلى والجرحى خلال عام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في الفترة الممتدة بين 28 نوفمبر 2024، و27 نوفمبر 2025، كالآتي: «عدد الشهداء: 335، عدد الجرحى: 973، الحصيلة الإجمالية: 1308».

وكان لبنان جدد التزامه بوقف إطلاق النار وحمل إسرائيل مسؤولية خرق الاتفاق، وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون في هذا الإطار، إن لبنان يرحب بأي مساعدة تقدمها الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية التي امتدت إلى الضاحية الجنوبية.

وشدد عون على أن لبنان التزم بشكل كامل ببنود هذا الاتفاق، بينما تواصل إسرائيل رفضها تنفيذ ما ورد فيه، وتستمر في احتلال أجزاء من المنطقة الحدودية، إلى جانب مواصلة اعتداءاتها غير آبهة بالدعوات الدولية لاحترام وقف النار والالتزام بقرار مجلس الأمن الرقم 1701.

وأضاف الرئيس عون أنه أطلق خلال العام الماضي عدة مبادرات للتفاوض سعيا إلى إيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، إلا أنه لم يتلق أي استجابة عملية على الرغم من التجاوب الدولي مع هذه المبادرات، والتي كان آخرها عشية عيد الاستقلال.

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الخميس الماضية، إن لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أطلق الاربعاء الماضي تهديدات جديدة بالحرب على لبنان في حال لم يتخل "حزب الله" عن سلاحه حتى نهاية العام.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا يوميا على لبنان رغم اتفاق وقف النار بين البلدين، يستهدف خلاله بالقصف عناصر وقيادات من "حزب الله"، كان أبرزها مؤخرا اغتيال القيادي البارز في الحزب علي هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

