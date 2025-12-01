توقيع مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية

18 حجم الخط

وقع مصنع الطائرات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية Norinco مذكرة تفاهم ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية “ايديكس 2025”.

توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي

وخلال توقيع مذكرة التفاهم أعرب اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع شركة نورينكو الصينية ,موضحا أن مجالات التعاون تتضمن توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لأنظمة صناعات دفاعية بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع الطائرات.

وقال: إننا نتطلع أن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع شركة نورينكو الصينية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية والدول الشقيقة والصديقة من الصناعات الدفاعية .

من جانبه، أعرب كبار مسئولي شركة نورينكو الصينية عن اعتزازهم بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية مؤكدين أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بداية لمزيد من أوجه التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.