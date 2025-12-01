الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

حملة دولية لإطلاق سراح مروان البرغوثي من سجون الاحتلال

عضو اللجنة المركزية
عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مروان البرغوثي
أعاد ناشطون وحقوقيون من دول أوروبية وعربية تفعيل حملة دولية لإطلاق سراح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية مروان البرغوثي القابع في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 عاما.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن شقيقه مقبل قوله: إن "مؤسسات مجتمع مدني بريطانية ومؤسسات متضامنة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه هي التي أعادت تفعيل الحملة، حيث جرى أمس تنظيم سلسلة فعاليات ونشاطات، منها مظاهرات وعرض لوحات ورسومات تطالب بإطلاق سراح البرغوثي".

 تنظيم فعاليات في دول عديدة

وقال مقبل: "جرى تنظيم فعاليات في دول عديدة، منها جنوب أفريقيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا؛ وفي الفترة الأخيرة كان التوجه هو إعادة تفعيل الحملة، وبالفعل بدأت الحملة من بريطانيا؛ كما شهدت فرنسا فعاليات تطالب بإطلاق سراحه، وهي البلد الذي سبق أن حصل البرغوثي على مواطنة شرفية في أكثر من 50 بلدية فيها".

إطلاق الحملة عبر فعاليات متزامنة في لندن

وتابع: "تمت إعادة إطلاق الحملة عبر فعاليات متزامنة في لندن، ومسقط رأسه بلدة كوبر بالضفة الغربية المحتلة، ومناطق أخرى بالعالم، وتأتي الحملة استكمالا لجهود كبيرة مستمرة منذ اعتقال البرغوثي".

وفي سجون إسرائيل يقبع أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العشرات منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

اقتحام زنزانة البرغوثي

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة البرغوثي في 18 فبراير الماضي، ووجه له تهديدات بالقتل

وفي 23 أكتوبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقرر ما إذا كان سيدفع باتجاه الإفراج عن البرغوثي، لكن لم يعلن عن قرار حتى اليوم.

وعلى الرغم من الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقات تبادل، أحدثها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض إطلاق سراح البرغوثي وأسرى بارزين آخرين.

