حازم قاسم: الاحتلال يماطل في الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب

قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، اليوم الأحد، إن استمرار البحث عن جثث الأسرى رغم الصعوبات يعكس التزامنا الكامل بالاتفاق.

وأوضح المتحدث باسم حماس حازم قاسم: إن الاحتلال يماطل في الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب واستحقاقاتها.

ودعا قاسم الوسطاء للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته وفتح معبر رفح والانتقال للمرحلة الثانية.

وقبل وقت سابق أكدت حركة حماس أن تعمد الاحتلال قتل طفلين يؤكد أن حرب الإبادة مستمرة ضد غزة، ودعت الوسطاء للتحرك الجاد لوقف خروق الاحتلال الإسرائيلي.

حماس تدعو الوسطاء لوقف خروق الاحتلال

يأتي ذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق في غزة، مما تسبب في سقوط شهداء ومصابين.

وأفاد مصدر بمستشفى ناصر الطبي باستشهاد طفلين بنيران الاحتلال في بلدة بني سهيلا داخل الخط الأصفر شرق خان يونس بقطاع غزة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات شرقي مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

سماع انفجارات شرق رفح وخان يونس

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أمس الجمعة: “عثرنا على 9 مسلحين قتلوا في عملياتنا شرق رفح وقضينا على أكثر من 30 مسلحا حاولوا الفرار من أنفاق رفح”.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: يجب تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف وزير الخارجية التركي، يجب ألا يعود الهدم والمجازر إلى غزة ولا بد من إعادة الإعمار وإدخال المساعدات للقطاع.

وأعلنت وزارة الخارجية في بلجيكا، أن عنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية بلغ أعلى مستوياته منذ عقدين.

بلجيكا تدعو لإجراءات حازمة لوقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية: ندين عنف المستوطنين في الضفة بشدة وملتزمون بضمان تنفيذ الإجراءات التي قررتها حكومتنا.

وأضافت: يجب أن يتوقف العنف في الضفة ويجب التحقيق فيه واتخاذ إجراءات حازمة بشأنه والممارسات في الضفة تنتهك القانون الدولي وتهدد بعرقلة تنفيذ خطة غزة وتقوض حل الدولتين.

وفي السياق ذاته أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

العفو الدولية تدعو لوقف جرائم الاحتلال بالضفة الغربية

وقالت المنظمة إن العمليات العسكرية تشكل جزء من نظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسيكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم.

وطالبت منظمة العفو المجتمع الدولي بمنع التصعيد الإسرائيلي واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو مصور إطلاق عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على رجلين من الضفة الغربية رغم استسلامهما.

