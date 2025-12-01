صندوق الاستثمارات السعودي يحصل على أعلى تصنيف ائتماني من "ستاندرد آند بورز"

18 حجم الخط

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الاثنين، حصوله على تصنيف ائتماني قصير الأجل مرتفع يبلغ A-1 من وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

التصنيف الائتماني قصير الأجل

ويعكس هذا التصنيف قوة المركز المالي للصندوق، وجودة مستويات السيولة والحوكمة التي يتمتع بها، وهو ما يتوافق مع التصنيف الائتماني قصير الأجل للمملكة العربية السعودية، بحسب شبكة CNBC عربية.

تعزيز مرونة التمويل قصير الأجل

كما منحت الوكالة التصنيف نفسه A-1 لبرنامجي الصندوق الخاصين بإصدار الأوراق التجارية في الأسواق الأمريكية والأوروبية، واللذين أُطلقا في يونيو 2025 بهدف تعزيز مرونة التمويل قصير الأجل وتنويع مصادر السيولة.

وكالات التصنيف الائتماني العالمية

وبهذا الإنجاز، يكمل صندوق الاستثمارات العامة حصوله على تصنيفات من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرئيسية الثلاث، لينضم إلى قائمة محدودة من صناديق الثروة السيادية التي تحظى بهذه الميزة.

تصنيفات الوكالات العالمية لصندوق الاستثمارات السعودي

وتتمثل تصنيفات الوكالات العالمية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في تصنيف Aa3 مع نظرة مستقبلية "مستقرة" من "موديز"، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من "فيتش"، بالإضافة إلى تصنيف A-1 للائتمان قصير الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة من "ستاندرد آند بورز".

أسواق المال قصيرة الأجل

وأوضح زياد الفوزان، مدير إدارة استراتيجية التمويل الاستثماري في الصندوق، أن هذا التصنيف يعزز قدرة الصندوق على الاستفادة من أسواق المال قصيرة الأجل لتنويع قاعدة مستثمريه ورفع جودة ائتمانه ومرونته التمويلية.

