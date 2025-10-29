الرميان: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من تحقيق تريليون دولار بنهاية 2025

أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن الصندوق بات قريبا جدا من تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في بلوغ قيمة أصوله تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

الاقتراب من الهدف التريليوني

وقال الرميان إن الصندوق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه الطموح، موضحًا أن الأداء الاستثماري القوي والتوسع في المشاريع الاستراتيجية الكبرى كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في الاقتراب من الوصول إلى الرقم التريليوني.

وأضاف أن الصندوق بات أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث حجم الأصول والنشاط الاستثماري الدولي.

التوسع العالمي والكوادر البشرية

وأشار محافظ الصندوق إلى أن عدد العاملين تجاوز 3 آلاف موظف، منتشرين في مكاتب داخل المملكة وخارجها، ما يعكس الانتشار العالمي المتنامي للصندوق وقدرته على إدارة استثمارات متنوعة في قطاعات الاقتصاد الجديدة والمستدامة.

رؤية تنموية واستثمار مستدام

وأوضح الرميان أن الصندوق لا يسعى فقط إلى تعظيم الأرباح، بل يعمل على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.

ويُعد الصندوق أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.