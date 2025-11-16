خبيرة أسواق مال: أسهم السيولة الضعيفة تتحول إلى فخ للمستثمرين

18 حجم الخط

حذّرت دينا صبحي، خبيرة أسواق المال، من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستثمار في أسهم البورصة المصرية منخفضة السيولة، مؤكدة أن ضعف أحجام التداول عليها يجعلها عرضة لتحركات سعرية غير منطقية، وصعود مبالغ فيه يعقبه هبوط حاد يوقع صغار المستثمرين في خسائر كبيرة.

تحركات حادة وصعود مفتعل

وقالت في تصريحات خاصة لفيتو: إن العديد من هذه الأسهم يحتاج إلى رأس مال محدود للتحكم في اتجاهاته، ما يسهل على المجموعات المترابطة الاستحواذ عليها ورفع أسعارها بشكل قوي في فترات قصيرة، قبل أن تقوم بعمليات بيع عنيفة تؤدي إلى هبوط كبير.

وأشارت إلى أن الكثير من صغار المستثمرين يقعون في فخ هذه الأسهم بعد الترويج لها، إذ ينجذبون إلى الارتفاعات السريعة دون إدراك لحقيقة محدودية السيولة التي تجعل السهم غير عادل في التسعير وصعب الخروج منه عند بداية الهبوط.

وأوضحت خبيرة أسواق المال أن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة بإيقاف التداول على بعض الأسهم أو إعلان وجود شبهة تلاعب، يُفسّره بعض المستثمرين على أنه تدخل في حركة السوق، رغم أن الهدف هو حماية صغار المستثمرين ومنع الإضرار برأس المال السوقي لصالح عدد محدود من الأفراد.

وشددت على أهمية زيادة التوعية من جانب شركات الأوراق المالية بخطورة هذه الفئة من الأسهم، خاصة تلك التي سجلت ارتفاعات حادة غير مبررة.

الأسهم عالية السيولة الخيار الأكثر أمانًا

وأكدت صبحي أن التوجه نحو الأسهم ذات السيولة المرتفعة يعد خيارًا أكثر أمانًا، كونها تخضع لتسعير عادل قائم على البيانات المالية والفنية، ولا يستطيع أفراد التحكم في اتجاهاتها بسهولة.

وأشارت إلى أن الأسهم منخفضة السيولة غالبًا ما تكون مبالغًا في تقييمها، ولا ينصح بشرائها وفقًا للمدارس الفنية المعتمدة، لأنها تفتقر إلى العمق اللازم لاستيعاب الطلبات الكبيرة، مما يجعل الخروج منها أمرًا بالغ الصعوبة عند حدوث أي ضغوط بيعية.

تحديات رقابية وسيولة تنتقل إلى أسهم أكثر قوة

وأضافت أن هيئة الرقابة تواجه تحديات كبيرة لحماية المستثمرين، في ظل عدم إدراك كثير من المتعاملين لحجم المخاطر نتيجة الطمع وتجاهل التحليل الواقعي للسوق.

وأكدت ضرورة الالتزام بالإفصاح والشفافية والإعلان عن أي مخالفات فور رصدها، لمنع تحول تلك الأسهم إلى "مقبرة" تدفن فيها أموال المستثمرين وتؤثر على سمعة البورصة المصرية.

وبينت أن المؤشرات الفنية تُظهر انتقال السيولة بالفعل من الأسهم منخفضة السيولة إلى الأسهم الأقوى ثم الأكثر قوة، وهو ما يُعد مؤشرًا على اقتراب انخفاض هذه الأسهم بعد موجات الصعود الأخيرة، مما يرفع مستوى خطورة المرحلة الحالية ويستدعي مزيدًا من الحذر من جانب جميع الأطراف.

