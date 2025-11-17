"الزراعة" تنظم برنامجا تدريبيا متخصصا للكشف عن غش عسل النحل

18 حجم الخط

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا متخصصا حول الكشف عن غش عسل النحل، لعدد من الكيميائيين العاملين في مصانع العسل بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود التدريب، والتوعية ونقل الخبرات، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، كما يأتي البرنامج بالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي، وبالتعاون مع مشروع تجارة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وجمع البرنامج التدريبي الذي استمرت فعالياته لمدة أربعة أيام، بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية داخل معامل المعمل المركزي المجهزة بأحدث التقنيات التحليلية، وذلك في إطار دور مركز التدريب في بناء قدرات العاملين بقطاع سلامة وجودة الغذاء، مستندًا إلى ما يمتلكه من خبرات فنية واسعة وشهادات اعتماد دولية، حيث تناول التدريب عددًا من المحاور المتقدمة، شملت تحليل السكريات، وتقدير المركبات كمؤشر على جودة العسل، بالإضافة إلى التدريب على تطبيق مواصفات الجودة الخاصة بالعسل، وأساليب أخذ العينات وتحضيرها، فضلًا عن الكشف عن الألوان الصناعية، وذلك بإستخدام أحدث الأجهزة المعملية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية المعمل لتعزيز سلامة المنتجات الغذائية ومكافحة الغش التجاري، مشيرة إلى أن التعاون مع منظمة اليونيدو يعكس أهمية الشراكات الدولية في رفع كفاءة الكوادر المصرية ومواكبة أحدث الأساليب العلمية في مجال التحليل وضبط الجودة.

