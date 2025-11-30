الأحد 30 نوفمبر 2025
إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في المطرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية دون وقوع أى إصابات.

 ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.

حريق شقة سكنية بالمطرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد حريق شقة المطرية دون وقوع اى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

