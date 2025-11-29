السبت 29 نوفمبر 2025
حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة دون وقوع أى إصابات.


ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة سكنية بمصر القديمة 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد حريق شقة مصر القديمة دون وقوع اى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

