وزير التعليم السابق يوضح الفرق بين طرق التدريس التقليدية والنشطة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، ورئيس جامعة الريادة، أن استراتيجيات التدريس الفعّالة ليست وصفة ثابتة، بل هي فن يجمع بين العلم والمرونة والإبداع.

وأضاف خلال محاضرة ألقاها، بعنوان: "كيف تجعل التعلم نشطا ؟"، أن عضو هيئة التدريس الناجح هو من يختار الاستراتيجية الأنسب بحسب أهداف المقرر الدراسي، وخصائص الطلاب والبيئة الصفّية والوسائل المتاحة.

الفرق بين التعليم التقليدي والتعلم النشط

وأوضح حجازي أن هناك فرقا واضحا بين التعليم التقليدي والتعلم النشط لأنه في التعليم التقليدي يكون دور عضو هيئة التدريس أن يكون ناقلا للمعلومات والطالب مجرد متلقي سلبي، ويعتمد أسلوب التدريس علي الشرح المباشر والإلقاء، مما يجعل بيئة التعلم تقليدية يغلب عليها الصمت.

وأوضح وزير التعليم السابق أن مصادر التعلم في هذه البيئة هو المعلم فقط، ونظام التقويم الذي يشمل امتحانات فقط تقيس الحفظ، ليصبح الهدف في النهاية مجرد نقل معلومات فقط، مشيرا إلى أن التفاعل في هذه الحالة يكون أحادي الاتجاه أما ناتج التعلم فيكون قصير الأمد وسطحي المعرفة.

مواصلات نظام التعلم النشط

وكشف حجازي مواصفات التعلم النشط، وقال: إن دور عضو هيئة التدريس في هذا النوع من التعلم أن يكون ميسرا للتعلم، والطالب مشارك نشط، ويعتمد أسلوب التدريس على الحوار والعمل الجماعي والتفكير الناقد، وتصبح بيئة التعلم تفاعلية تشجع علي النقاش.

وأكد أن مصادر التعلم متنوعة من انترنت وتجارب، كما أن نظام التقويم يكون عبارة عن تقويم اداء ومشروعات والهدف هو تنمية التفكير وحل المشكلات، كما أن التفاعل يكون ثنائي الاتجاه وناتج التعلم يكون عميقا ومستمرا.

أهمية الاعتماد على طرق التدريس الناجحة

وحث حجازي أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس على ضرورة الاعتماد على طرق التدريس الناجحة التي تعتمد خصائصها على الإثارة والتشويق والإيجابية والتنظيم وإقامة الدلائل وتنمية مهارات التفكير وتحقيق أهداف المنهج وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.

وطالب بالاعتماد على طريقة المشروعات في التعلم والتي تقوم على تنفيذ المتعلمين مشروع عملي مرتبط بموضوع دراستهم، بحيث يمر بعدة مراحل تشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم، مما يساعدهم على اكتساب الخبرات وتنمية مهارات التفكير والعمل الجماعي.

وأشار حجازي إلى أن التعلم يحدث من خلال تفاعل الطالب وتواصله مع أقرانه وأفراد مجتمعه ويكون التعلم أفضل عندما يُراعى قدرات الطالب وسرعة نموه وإيقاع وأسلوب تعلمه، كما يحدث التعلم بشكل أفضل عندما يكون الطالب هو مركز العملية التعليمية.

