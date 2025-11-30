طب أسنان الريادة تفوز بمسابقة "EADS" في مؤتمر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

18 حجم الخط

فازت كلية طب الفم والأسنان بـ جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا (RST) في مسابقة أوائل الطلاب وحديثي التخرج (EADS ) بالمؤتمر العالمي لطب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور يحيي مبروك رئيس مجلس الأمناء والدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور جمال معتمد عميد كلية طب الفم والأسنان أن طلاب الكلية فازوا بالمركز الأول في مسابقة " Oral Medicine " ( ابحاث المستوى الطلابي) ومثلها الطالبتين ريهام احمد وحبيبة عمر وفي مسابقة Poster Presentation حققت الطالبة حبيبة شحاتة المركز الأول في فرع ( Dental Material )

( أبحاث المستوى الطلابي) وحصلت الطالبة ندى صبري علي المركز الثالث في فرع ( Oral Biology ) ( أبحاث المستوى الطلابي).

وأشار إلى أن مشاركة الكلية في المسابقة جاءت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأسنان IDC25 والذي أقيم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور اكثر من 150 طالبا وطالبة في جميع الفاعليات مع لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وتقدم عميد الكلية بالتهنئة للطلاب الذين مثلوا الجامعة بصورة مشرّفة، مؤكدا أن هذا النجاح يعكس الدور الرائد للكلية في إعداد كوادر متميزة في مجال طب الأسنان ويدعم مواصلة التفوق الأكاديمي والبحثي لطلابها.

كما كرم المؤتمر الدكتور جمال معتمد عميد الكلية ضمن فعاليات المؤتمر وإهدائه درع المؤتمر لدعم الكلية المتميز للمؤتمر.

ختام المؤتمر العالمي لطب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

واختتمت، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أمس السبت، فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأسنان IDC 2025 في نسخته الدولية العاشرة، والذي انعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية في دار أوبرا الجامعة، بحضور مكثف من المتخصصين والطلاب، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، الذي يواصل دعم منظومة التميز العلمي داخل الجامعة، وبمشاركة الاتحاد المصري للجمعيات العلمية لطب الأسنان (EADS) إلى جانب نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في المجال من مصر وعدة دول.

